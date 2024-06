Nach Schüssen in Hagen: Haftbefehl gegen den Täter!

Hagen - Rund 24 Stunden nach den Schüssen auf vier Personen in Hagen war die Polizei am Sonntag weiter mit einem Großaufgebot auf der Suche nach einem tatverdächtigen 34-jährigen Mann. Nun ist er gefunden worden!

Die Polizei soll am Sonntag den Schützen aus Hagen geschnappt haben. © Justin Brosch/dpa

Dies berichtete die Polizei Hagen am Sonntag.

So konnten die Beamten den Tatverdächtigen nach Zeugenhinweisen gegen 14.40 Uhr im Bereich "Gut Kuhweide"/Hohle Straße in Hagen widerstandslos festnehmen.

Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen – wegen versuchten Mordes in vier Fällen.

Der Tatverdächtige soll am Samstagvormittag zuerst seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus durch Schüsse schwer verletzt haben. Anschließend sei der 34-jährige türkische Staatsangehörige mit einem Auto zu einem Friseursalon gefahren und habe dort auf drei weitere Personen geschossen.



Beide Tatorte liegen nur zehn Gehminuten auseinander.