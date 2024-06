Nach Schüssen in Hagen: Täter festgenommen!

Hagen - Rund 24 Stunden nach den Schüssen auf vier Personen in Hagen war die Polizei am Sonntag weiter mit einem Großaufgebot auf der Suche nach einem tatverdächtigen 34-jährigen Mann. Nun soll er gefunden worden sein!

Die Polizei soll am Sonntag den Schützen aus Hagen geschnappt haben. © Justin Brosch/dpa

Dies berichtete die Polizei Hagen am Sonntagnachmittag auf X.

"Im Bereich Im Werth / Gut Kuhweide in Hagen haben wir gerade eben eine Person widerstandslos festgenommen", so die Beamten. "Auf diesen Mann trifft die Beschreibung des flüchtigen Täters zu."

Der Tatverdächtige soll am Samstagvormittag zuerst seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus durch Schüsse schwer verletzt haben. Anschließend sei der 34-jährige türkische Staatsangehörige mit einem Auto zu einem Friseursalon gefahren und habe dort auf drei weitere Personen geschossen.

Beide Tatorte liegen nur zehn Gehminuten auseinander.