Nach Schüssen mit Fußverletzung: Polizei fahndet nach Disko-Streit-Komplizen

Köln - Ende Oktober fallen im Kölner Club MIO auf dem Hohenzollernring Schüsse, ein Gast wird am Fuß getroffen und schwer verletzt. Nachdem die Polizei bereits zwei Tatverdächtige festnehmen konnte, fahnden die Ermittler nun mit Bildern nach einem weiteren möglichen Komplizen.

Die Kölner Polizei beschäftigen nach wie vor die Schüsse in einer Kölner Diskothek von Ende Oktober. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa

Wie die Beamten berichteten, wird dem Gesuchten vorgeworfen, ebenfalls in den damaligen Streit in der Diskothek im Bereich der Club-Garderobe involviert gewesen zu sein.

Die Ermittler können bei ihrer Suche nach dem Mann auch nicht ausschließen, dass es sich sogar um einen Security-Mitarbeiter des Clubs handelt. Der Grund: Auf den Videoaufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie er einen entsprechenden Ausweis trägt.

Aus der Auseinandersetzung heraus waren bei dem Vorfall am 27. Oktober gegen 4.30 Uhr zwei Schüsse gefallen, die einen 31-Jährigen am Fuß verletzten. Die Ermittlungen gegen zwei kurz nach der Tat festgenommene Männer (24 und 32 Jahre) dauern unterdessen weiter an.

Unklar ist allerdings noch, wer den Schuss abgefeuert hat. Auch aus diesem Grund fahndet die Polizei nun öffentlich mit Bildern nach dem noch flüchtigen Mann.