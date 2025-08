Anti-Raser-Aktion: Polizei nimmt eine Woche lang Temposünder ins Visier

Von Christian Thiele

Deutschland - Die Polizei nimmt in den nächsten Tagen verstärkt Raser auf den Straßen ins Visier. Mehrere Bundesländer beteiligen sich an der Aktion, die am Montag begonnen hat. So kündigten etwa die Polizeien in Brandenburg, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt Kontrollen an.