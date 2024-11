Nach Schwerpunkt-Kontrollen zum Karnevals-Auftakt: Das hat die Polizei gefunden!

Köln - Auch in diesem Jahr hatte die Kölner Polizei zum Sessions-Auftakt "Elfter im Elften" in Köln wieder ein Großaufgebot im Einsatz. Der Schwerpunkt: Verbotene Waffen und der Kinder- und Jugendschutz. Nun haben die Einsatzkräfte Bilanz gezogen.

Auch in diesem Jahr passte die Polizei mit weit über 1000 Einsatzkräften zum Sessions-Auftakt auf die Menschen in Köln auf. © Rolf Vennenbernd/dpa

Insgesamt könne man einen ruhigen und friedlichen Karnevals-Montag bilanzieren, so Einsatzleiter Frank Wißbaum in einer Mitteilung der Polizei am Montag.

Insgesamt hatten die 1400 Polizisten über 2000 Kinder- und Jugendliche kontrolliert. Dabei wurden 22 Verstöße auf Alkohol- und Tabakkonsum festgestellt. Die Minderjährigen wurden dem Jugendamt übergeben.

Besonders das Thema Messer und verbotene Waffen standen aufgrund des Terroranschlags von Solingen im Fokus der Beamten. Deswegen wurden ebenfalls knapp 2000 Personen auf solche gefährlichen Gegenstände überprüft.

Gefunden hatten die Beamten bis 21 Uhr sechs Messer und einen Teleskopschlagstock. Es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Darüber hinaus wurden sechs mutmaßliche Taschendiebe vorläufig festgenommen und Strafverfahren eröffnet. 26 Personen kamen, um unter Aufsicht ausgenüchtert zu werden, vorläufig in Gewahrsam. Rund 100 Personen erhielten Platzverweise.