Nach spektakulärem Einbruch in Sparkassenfiliale: Kunden besorgt um Erspartes
Von Dayan Djajadisastra und Karolin Wiltgrupp
Gelsenkirchen - Sie bohrten ein Loch in den Tresorraum: Unbekannte Täter sind in Gelsenkirchen in eine Sparkassen-Filiale auf der Nienhofstraße im Stadtteil Buer eingebrochen und haben mehrere Wertschließfächer durchsucht. Besorgte Kunden kamen daraufhin zur Filiale.
Nach Polizeiangaben gelangten die Täter mithilfe eines großen Bohrers, den sie laut Polizei wohl nicht aus einem herkömmlichen Baumarkt bekommen haben, in den Tresorraum.
Entdeckt wurde der Einbruch am frühen Montagmorgen durch einen Brandmeldealarm, der um 3.58 Uhr bei der Feuerwehr einging.
Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter über ein Parkhaus an der De-La-Chevallerie-Straße Zugang zum Gebäude und entkamen von dort mit der Beute.
Wie viele Schließfächer der Bank von den Tätern aufgebrochen wurden, werde ermittelt. Deshalb könnten zur Schadenshöhe bei dem Einbruch vorerst keine Angaben gemacht werden.
Wann sich genau der Einbruch ereignete und wie lange sich die Täter in dem Gebäude aufhielten, sei noch unklar. Es kämen die Weihnachtsfeiertage und das vergangene Wochenende in Betracht.
Sparkassen-Kunden besorgt
Dutzende Menschen fanden sich nach dem Bekanntwerden der Tat im Vorraum der Bank ein.
Polizisten räumten den Vorraum der Filiale. Eine Polizistin erklärte, dass die Bank in den nächsten Tagen proaktiv auf die Kunden zukommen werde.
Mehrere Menschen baten zuvor um Auskunft, ob sie von dem Einbruch betroffen sind, wie ein dpa-Reporter schilderte. Auch ging es bei Besorgten um die Frage, ob sie ihr Schließfach in Augenschein nehmen können. Das ist verneint worden.
Die Filiale bleibt bis auf Weiteres geschlossen.
Ermittlungen der Polizei laufen
Die Ermittlungen der Polizei laufen. Unter anderem werden Spuren gesichert und mögliche Zeugen gesucht, die in den vergangenen Tagen verdächtige Geräusche gehört oder Beobachtungen gemacht haben könnten.
Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0209/3658112 und 0209/3658240 entgegen.
Erstmeldung um 11.41 Uhr, aktualisiert um 13.58 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Gelsenkirchen, Christoph Reichwein/dpa