Nach spektakulärem Einbruch in Sparkassenfiliale: Kunden besorgt um Erspartes

Gelsenkirchen - Sie bohrten ein Loch in den Tresorraum: Unbekannte Täter sind in Gelsenkirchen in eine Sparkassen-Filiale auf der Nienhofstraße im Stadtteil Buer eingebrochen und haben mehrere Wertschließfächer durchsucht. Besorgte Kunden kamen daraufhin zur Filiale.

So fanden die Einsatzkräfte den Tresorraum nach dem Einbruch vor. © Polizei Gelsenkirchen

Nach Polizeiangaben gelangten die Täter mithilfe eines großen Bohrers, den sie laut Polizei wohl nicht aus einem herkömmlichen Baumarkt bekommen haben, in den Tresorraum.

Entdeckt wurde der Einbruch am frühen Montagmorgen durch einen Brandmeldealarm, der um 3.58 Uhr bei der Feuerwehr einging.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter über ein Parkhaus an der De-La-Chevallerie-Straße Zugang zum Gebäude und entkamen von dort mit der Beute.

Wie viele Schließfächer der Bank von den Tätern aufgebrochen wurden, werde ermittelt. Deshalb könnten zur Schadenshöhe bei dem Einbruch vorerst keine Angaben gemacht werden.

Wann sich genau der Einbruch ereignete und wie lange sich die Täter in dem Gebäude aufhielten, sei noch unklar. Es kämen die Weihnachtsfeiertage und das vergangene Wochenende in Betracht.