Schwerer Bikerunfall im Landkreis Mittelsachsen: Hubschrauber im Einsatz

Colditz/Königsfeld - Zu einem schweren Motorradunfall in Sachsen kam es am Mittwochnachmittag zwischen den Landkreisen Mittelsachsen und Leipzig .

Zur Erstversorgung der Bikerin kam zusätzlich ein Notarzt per Rettungshubschrauber an die Unglücksstelle geflogen.

Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte auf die Straße. Dabei wurde sie laut Erstinformationen schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Nach ersten Informationen bremste die Autofahrerin verkehrsbedingt ab. Die Bikerin bemerkte dies wohl zu spät und krachte anschließend in den VW .

Zur Erstversorgung der Bikerin kam zusätzlich ein Notarzt per Rettungshubschrauber an die Unglücksstelle geflogen. © EHL Media/Dietmar Thomas

Die Autofahrerin sowie ein zweiter in Begleitung fahrender Biker hatten Glück. Beide blieben unverletzt.

Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei. Die B107 war für die Unfallaufnahme voll gesperrt.

Der Biker-Unfall war der zweite innerhalb kurzer Zeit: Bereits am Mittwochmittag stieß eine andere Motorradfahrerin auf der Umgehungsstraße in Hartha in Mittelsachsen mit einem Auto zusammen.