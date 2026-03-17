Nach Streit: Mann legt sich auf Motorhaube, Kontrahent gibt Gas

Ein 46-Jähriger klammert sich nach einer Auseinandersetzung in Rehling an die Motorhaube und wird mitgeschleift. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer.

Daniel Wieland

Rehling - Ein Streit im Landkreis Aichach-Friedberg eskalierte und endete mit einem Polizeieinsatz.

Nach einem eskalierten Streit in Rehling ermittelt die Polizei. (Symbolfoto)
Nach einem eskalierten Streit in Rehling ermittelt die Polizei. (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 46-Jähriger am Montag zuvor mit einer Bekannten auf der Hauptstraße in Rehling gestritten. Die Frau sei daraufhin in ein Auto zu einem ihr bekannten 22-Jährigen gestiegen.

Um ein Wegfahren zu verhindern, habe sich der 46-Jährige vor den Wagen gestellt. Der Fahrer sei ausgestiegen, habe den Mann attackiert und habe sich daraufhin wieder in das Auto gesetzt. Dann habe sich der 46-Jährige auf die Motorhaube gelegt.

Trotzdem habe der 22-Jährige Gas gegeben und den Mann mehrere Meter mitgezerrt, sagte ein Polizeisprecher.

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In einer Kurve sei der Mann von der Motorhaube gestürzt und dadurch leicht verletzt worden. Der 22-Jährige flüchtete. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

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