Nach Streit: Mann legt sich auf Motorhaube, Kontrahent gibt Gas
Daniel Wieland
Rehling - Ein Streit im Landkreis Aichach-Friedberg eskalierte und endete mit einem Polizeieinsatz.
Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 46-Jähriger am Montag zuvor mit einer Bekannten auf der Hauptstraße in Rehling gestritten. Die Frau sei daraufhin in ein Auto zu einem ihr bekannten 22-Jährigen gestiegen.
Um ein Wegfahren zu verhindern, habe sich der 46-Jährige vor den Wagen gestellt. Der Fahrer sei ausgestiegen, habe den Mann attackiert und habe sich daraufhin wieder in das Auto gesetzt. Dann habe sich der 46-Jährige auf die Motorhaube gelegt.
Trotzdem habe der 22-Jährige Gas gegeben und den Mann mehrere Meter mitgezerrt, sagte ein Polizeisprecher.
In einer Kurve sei der Mann von der Motorhaube gestürzt und dadurch leicht verletzt worden. Der 22-Jährige flüchtete. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa