Nach Streit: Mann legt sich auf Motorhaube, Kontrahent gibt Gas

Rehling - Ein Streit im Landkreis Aichach-Friedberg eskalierte und endete mit einem Polizeieinsatz.

Nach einem eskalierten Streit in Rehling ermittelt die Polizei. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 46-Jähriger am Montag zuvor mit einer Bekannten auf der Hauptstraße in Rehling gestritten. Die Frau sei daraufhin in ein Auto zu einem ihr bekannten 22-Jährigen gestiegen.

Um ein Wegfahren zu verhindern, habe sich der 46-Jährige vor den Wagen gestellt. Der Fahrer sei ausgestiegen, habe den Mann attackiert und habe sich daraufhin wieder in das Auto gesetzt. Dann habe sich der 46-Jährige auf die Motorhaube gelegt.

Trotzdem habe der 22-Jährige Gas gegeben und den Mann mehrere Meter mitgezerrt, sagte ein Polizeisprecher.