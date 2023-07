Nach tödlichem Messerangriff in Dresdner Straßenbahn: Polizei startet Aufruf

Dresden - Nach dem tödlichen Messerangriff in Dresden-Löbtau bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung, die bei der Aufklärung der vorgefallenen Straftat helfen können.

Die Ermittlungen zum Tötungsdelikt in der Linie 7 dauern an. Nun werden Zeugen gesucht. © xcitepress/Benedict Bartsch

Die Ermittlungen wegen des Tötungsdeliktes am 8. Juli 2023 dauern derzeit an, teilte die Polizeidirektion Dresden mit. Der mutmaßliche Täter befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Im Rahmen der Ermittlungen werden nun auch Zeugen gesucht.

Der Aufruf richtet sich insbesondere an Fahrgäste, die sich zum Tatzeitpunkt gegen 10.20 Uhr in der betroffenen Straßenbahn (Linie 7 Richtung Weixdorf) auf der Kesselsdorfer Straße befunden haben.