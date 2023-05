Nach tödlichen Schüssen auf 24-Jährigen in Lüdenscheid: Überraschende Wende!

Auskünfte über die am heutigen Dienstag stattgefundene Obduktion des 24-Jährigen lehnten die Ermittler indes ab. Auch die Hintergründe der Tat blieben demnach offen - ebenso zur mutmaßlichen Tatwaffe.

Das Duo wurde nur kurz nach der Tat in der Nähe der Unterführung gesichtet und von Einsatzkräften festgenommen.

Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstelle, habe sich der dringende Tatverdacht gegen einen 15- und 18-Jährigen nicht erhärtet, teilten Polizei und die Staatsanwaltschaft Hagen am Nachmittag mit.

Am Montagabend fanden Zeugen den schwerverletzten 24-Jährigen in einer Fußgänger-Unterführung nahe der Innenstadt. Wenig später verstarb der junge Mann an seinen schweren Verletzungen. Die Mordkommission sucht weiterhin nach Beweismitteln.