Nach tödlichen Schüssen in Firma: Opfer waren Brüder!

Bad Friedrichshall - Nach den tödlichen Schüssen in einer Firma in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Was bisher bekannt ist.

Ein Großaufgebot an schwer bewaffneten Polizeibeamten sicherte den Tatort am Dienstag weiträumig ab. © ER24/EinsatzReport24

Die beiden getöteten Männer waren Brüder, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Heilbronn bekannt gaben. Die zwei Opfer im Alter von 44 und 49 Jahren waren am Dienstagnachmittag in einer Maschinenbaufirma in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) erschossen worden.

Der mutmaßliche Todesschütze ist in Untersuchungshaft. Dem 52-jährigen Deutschen wird zweifacher Mord und versuchter Mord an seinen Kollegen vorgeworfen.

Er soll das Gebäude maskiert betreten haben. Dann soll er an mehreren der 25 anwesenden Mitarbeiter vorbeigegangen sein und mehrmals auf seine Kollegen geschossen haben. Nach der Tat flüchtete der Schütze.

Die Polizei rückte ihren Angaben zufolge mit einem Großaufgebot aus und fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Mann. Der mutmaßliche Täter wurde noch in der Nacht zum Mittwoch von Spezialeinsatzkräften (SEK) an seiner Wohnanschrift in Seckach im Neckar-Odenwald-Kreis festgenommen.