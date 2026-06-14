Nach Verkaufsgespräch: Kunde sticht auf Autohändler ein

Berlin - Ein Gebrauchtwagenhändler ist am Samstagvormittag in Schöneberg offenbar unvermittelt mit einem Messer angegriffen und verletzt worden.

Der Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig. Die Kriminalpolizei sucht nach dem unbekannten Mann. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Nach Angaben der Polizei hatte der 60-Jährige gegen 10.50 Uhr in seinem Autohandel an der Ella-Barowsky-Straße zunächst ein kurzes Verkaufsgespräch mit einem Mann geführt. Kurz darauf soll der Unbekannte den Händler plötzlich attackiert und ihm mehrere Stichverletzungen zugefügt haben.

Der Täter flüchtete anschließend in Richtung S-Bahnhof Schöneberg. Eine Zeugin wurde auf den Vorfall aufmerksam und alarmierte die Polizei.

Der verletzte 60-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er stationär aufgenommen werden. Angaben zu seinem aktuellen Gesundheitszustand machte die Polizei zunächst nicht.