Nach Verkaufsgespräch: Kunde sticht auf Autohändler ein
Berlin - Ein Gebrauchtwagenhändler ist am Samstagvormittag in Schöneberg offenbar unvermittelt mit einem Messer angegriffen und verletzt worden.
Nach Angaben der Polizei hatte der 60-Jährige gegen 10.50 Uhr in seinem Autohandel an der Ella-Barowsky-Straße zunächst ein kurzes Verkaufsgespräch mit einem Mann geführt. Kurz darauf soll der Unbekannte den Händler plötzlich attackiert und ihm mehrere Stichverletzungen zugefügt haben.
Der Täter flüchtete anschließend in Richtung S-Bahnhof Schöneberg. Eine Zeugin wurde auf den Vorfall aufmerksam und alarmierte die Polizei.
Der verletzte 60-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er stationär aufgenommen werden. Angaben zu seinem aktuellen Gesundheitszustand machte die Polizei zunächst nicht.
Warum der Angreifer zustach, ist bislang unklar. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Kriminalpolizei der Polizeidirektion übernommen. Die Beamten suchen nun nach dem geflüchteten Tatverdächtigen.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa