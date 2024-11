28.11.2024 16:09 Nach Wohnhaus-Explosion in Worms: 61-jähriger Mann verstorben!

Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Worms-Horchheim am Mittwoch ist der 61-jährige Bewohner des Gebäudes infolge seiner schweren Verletzungen verstorben.

Von Maximilian Hölzel

Worms - Nach der verheerenden Explosion in einem Einfamilienhaus in Worms-Horchheim am gestrigen Mittwoch ist der 61-jährige Bewohner des Gebäudes infolge seiner schweren Verletzungen verstorben. Anhand des zerstörten Fensters lässt sich ungefähr erahnen, wie heftig die Explosion, die sich in einem Einfamilienhaus in Worms-Horchheim ereignet hatte, gewesen sein muss. © Keutz TV-NEWS Die traurige Nachricht über den Tod des 61-Jährigen vermeldete die Polizei am Donnerstagnachmittag. Der Mann war unmittelbar nach dem Unglück in kritischem Zustand entdeckt und per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, wo er intensivmedizinisch behandelt wurde. Doch die Ärzte konnten sein Leben letztlich nicht mehr retten. Die Ursache für das Unglück sowie die genauen Umstände werden derzeit von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei untersucht. Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es Hinweise auf eine Gasexplosion. Ob technische Defekte, menschliches Versagen oder andere Ursachen zu der Explosion führten, bleibt vorerst offen.

Titelfoto: Keutz TV-NEWS