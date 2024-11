27.11.2024 13:41 Größerer Einsatz in Worms: Explosion in Wohnhaus?

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden am Mittwochvormittag zu einem Wohnhaus in Worms gerufen, in dem möglicherweise eine Explosion stattgefunden hat.

Von Marc Thomé

Worms - Seit etwa 10 Uhr läuft in Worms (Rheinland-Pfalz) ein größerer Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Ein Fenster des Hauses ist zerstört. Hat sich im Inneren eine Explosion ereignet? © Keutz TV-NEWS Laut einem Polizeisprecher befindet sich der Einsatzort bei einem Wohnhaus im Wormser Stadtteil Horchheim. Dabei sei die Lage aber noch nicht vollends geklärt. Wie der Sprecher weiter sagte, hätten Zeugen berichtet, dass es in dem Wohnhaus zu einer Explosion gekommen sein könnte. Fotos vom Ort des Geschehens zeigen unter anderem, dass eines der Fenster des Hauses gesplittert ist und nur noch lose in der Verankerung hängt. Laut Polizei habe aber zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern derweil an.

Titelfoto: Keutz TV-NEWS