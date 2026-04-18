Nach Zusammenstoß mit Auto: Polizei rettet verletzte Ente

Sigmaringen - Ein eher ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Sigmaringen.

Polizisten in Sigmaringen eilten zwei Enten nach einem Unfall zu Hilfe. (Symbolfoto) © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa / Patrick Pleul/dpa

Nach einem Unfall mit zwei Wildenten haben Beamte eines der Tiere gerettet. Für die andere Ente kam jedoch jede Hilfe zu spät, sie verendete an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Ein Autofahrer hatte demnach am Freitagabend die zwei Tiere erfasst. Die Beamten seien während ihrer Streifenfahrt auf das Auto mit eingeschaltetem Warnblinker aufmerksam geworden.

Eine der Enten saß rund 20 Meter von der Unfallstelle entfernt und blutete am Auge. Die Beamten verständigten die Tierrettung und brachten das verletzte Tier kurzerhand im Streifenwagen nach Riedlingen.