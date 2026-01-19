Nachbarn kommen nach Bedrohung durch Schusswaffe mit Schrecken davon

Gifhorn - Durch einen Nachbarschaftsstreit, der in einer Bedrohung endete, wurde am Samstagabend ein größerer Polizeieinsatz ausgelöst. Der mutmaßliche Täter (50) wurde in Gewahrsam genommen.

Die Polizei musste den 50-Jährigen über Nacht in Gewahrsam nehmen. © Carsten Rehder/dpa

Der 37-jährige Anrufer gab an, dass er und sein Freund (34) im Hausflur mit dem Nachbarn in einen Streit gerieten. Im Rahmen der Auseinandersetzung zückte der 50-Jährige eine Schusswaffe und bedrohte damit die beiden jungen Männer. Daraufhin wählten sie den Notruf, so die Polizei.

Als die Einsatzkräfte das Mehrfamilienhaus an der Stüder Straße erreichten, hatte sich der Verdächtige bereits in seine Wohnung zurückgezogen. Zu dieser verschafften sich die Beamten Zutritt. Der 50-Jährige wurde schlafend vorgefunden, ein Alkoholtest ergab mehr als zwei Promille.

Bei der Waffe, die er während des Streits mit dem 37-, und 34-Jährigen zückte, hält es sich laut der Polizei um eine Schreckschusspistole.