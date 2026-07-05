Nachbarschaftsstreit eskaliert: Mann greift Familie mit Messer an - drei Verletzte

Wiesbaden - Ein heftiger Streit zwischen Nachbarn ist am Samstag im Wiesbadener Westend völlig außer Kontrolle geraten. Am Ende wurden drei Mitglieder einer Familie mit einem Messer verletzt.

Im Wiesbadener Stadtteil Westend kam es am Samstag zu einer Messerattacke. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 11.25 Uhr in der Wellritzstraße.

Demnach gerieten zwei Parteien eines Mehrfamilienhauses zunächst in einen Nachbarschaftsstreit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein 33 Jahre alter Anwohner seine Nachbarn im Alter von 41, 20 und 16 Jahren mit einem Messer angegriffen haben.

Alle drei Familienmitglieder erlitten Schnittverletzungen an den Händen und wurden zunächst vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Der 16-Jährige musste anschließend zur weiteren Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden, das er inzwischen wieder verlassen konnte.

Wie die Polizei weiter mitteilt, stand der 33-Jährige bei der Tat erheblich unter Alkoholeinfluss. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden ordnete eine Blutentnahme sowie die richterliche Vorführung des Mannes am Folgetag an. Bis dahin wurde der Tatverdächtige im Polizeigewahrsam untergebracht.