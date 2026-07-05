"Dreckige H*re": Mann flippt auf Balkon aus und beschimpft Polizei

Rosenheim - Ein Rosenheimer zeigte den "Hitlergruß" von seinem Balkon und beleidigte die alarmierten Polizisten.

Die Bodycams der Polizei zeichneten das Verhalten des Mannes auf. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Ein Passant rief am Samstag gegen 19.45 Uhr die Polizei, weil ein Mann von einem Balkon im Ortsteil Pang laut herumschrie. Dabei soll er auch die verbotene Geste gezeigt haben.

Beamte trafen vor Ort auf einen 54-jährigen Rosenheimer, der laut den Angaben "aggressiv, gewaltbereit und völlig uneinsichtig" auftrat.

Er schrie die Einsatzkräfte mit "Hurensöhne, Drecksfotzen und SS-Mitglieder" an. Eine Polizistin plärrte er mit den Worten an, dass sie eine "dreckige Hure" sei und er sie "abschlachten" werde. Die Bodycams der Beamten zeichneten das ganze Gebaren des Mannes auf.

Vor dem Abtransport zur Polizeiwache mussten dem Mann Handschellen angelegt werden. Ein Atemalkoholtest ergab über zwei Promille beim 54-Jährigen. Die restliche Nacht musste er in einer Ausnüchterungszelle verbringen.