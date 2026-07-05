Frontal-Crash auf Bundesstraße: Frau eingeklemmt - Rettungshubschrauber im Einsatz
Dipperz - In Osthessen kam es am Samstagnachmittag zu einem folgenschweren Unfall samt Großeinsatz von Rettungskräften. Drei Fahrzeuge wurden massiv beschädigt, eine Autofahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt.
Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 16.15 Uhr auf der B458 zwischen Dipperz und Petersberg.
Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 26-jährige Fahrerin eines VW Polo von Dipperz in Richtung Petersberg unterwegs.
Noch vor dem Abzweig nach Wissels geriet ihr Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.
Dort streifte der VW zunächst einen entgegenkommenden VW Multivan mit vier Insassen, bevor er frontal mit einem Kia kollidierte, in dem sich lediglich der Fahrer befand.
Die 26-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend brachten Rettungskräfte sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.
Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro
Die Insassen des VW Multivan sowie der Fahrer des Kia kamen nach Angaben der Polizei mit leichten Verletzungen davon.
Nach einer Untersuchung durch die Rettungskräfte konnten sie vor Ort verbleiben.
An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Sie mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 100.000 Euro.
Neben der Polizei waren mehrere Notärzte und Rettungswagen, rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Rettungshubschrauber Christoph 28 im Einsatz.
Die B458 blieb während der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis etwa 18.10 Uhr voll gesperrt.
Titelfoto: Fuldamedia/Karl-Ernst Crönlein