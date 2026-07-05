Frontal-Crash auf Bundesstraße: Frau eingeklemmt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Dipperz - In Osthessen kam es am Samstagnachmittag zu einem folgenschweren Unfall samt Großeinsatz von Rettungskräften. Drei Fahrzeuge wurden massiv beschädigt, eine Autofahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt.

Der VW Polo wurde durch den frontalen Zusammenstoß komplett zerstört. © Fuldamedia/Karl-Ernst Crönlein

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 16.15 Uhr auf der B458 zwischen Dipperz und Petersberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 26-jährige Fahrerin eines VW Polo von Dipperz in Richtung Petersberg unterwegs.

Noch vor dem Abzweig nach Wissels geriet ihr Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Dort streifte der VW zunächst einen entgegenkommenden VW Multivan mit vier Insassen, bevor er frontal mit einem Kia kollidierte, in dem sich lediglich der Fahrer befand.

Die 26-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend brachten Rettungskräfte sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.