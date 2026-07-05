Alkohol am Steuer und Kokain dabei: Polizei hat am Wochenende viel zu tun
Magdeburg - Bei Verkehrskontrollen auf der A2, A14 und A36 sowie in angrenzenden Landkreisen hat die Polizei am Wochenende gleich mehrere Verstöße festgestellt.
Die Beamten des Autobahndienstes der Polizeiinspektion Magdeburg kontrollierten von Donnerstag bis Samstag zahlreiche Auto- und Lkw-Fahrer. Dabei ging es unter anderem um Alkohol, Drogen, fehlende Fahrerlaubnisse und einen offenen Haftbefehl.
Besonders auffällig waren laut Polizei mehrere Alkoholmessungen. So wurde am Freitagabend ein 36 Jahre alter Deutscher in Eichenbarleben (Landkreis Börde) mit 1,81 Promille am Steuer erwischt. Er musste seinen Führerschein noch vor Ort abgeben.
Am Samstagvormittag kontrollierten die Beamten auf der A14 einen 45-jährigen Lkw-Fahrer aus Polen. Er soll mit mehr als zwei Promille unterwegs gewesen sein.
Auch am frühen Sonntagmorgen zogen die Beamten einen alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr. Ein Zeuge meldete gegen 3.30 Uhr einen Wagen, der auf der A36 von der Straße abgekommen war. Am Auto trafen die Einsatzkräfte zwei stark alkoholisierte Personen an.
Der 36-jährige Fahrer pustete 1,94 Promille.
Ergebnisse bestätigen Notwendigkeit der Kontrollen
Doch damit war die Wochenend-Bilanz noch lange nicht vorbei.
Zwei weitere Männer sollen unter dem Einfluss von Kokain beziehungsweise Cannabis gefahren sein. Bei einer 37 Jahre alten Kanadierin fanden die Beamten auf der A2 zudem eine geringe Menge Kokain.
Ebenfalls auf der A2 kontrollierte die Polizei am frühen Sonntagmorgen einen 26 Jahre alten Kosovaren, der per Haftbefehl gesucht wurde. Da er die geforderte Geldsumme zahlen konnte, durfte er seinen Heimweg antreten.
Zudem stellten die Beamten zwei Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis fest. Ein 38-jähriger Moldauer war laut Polizei auf der A2 außerdem mit falschen Kennzeichen an einem nicht versicherten Wagen unterwegs.
Durch die Ergebnisse sieht sich die Polizei in der Notwendigkeit intensiver Kontrollen bestätigt.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa