Alkohol am Steuer und Kokain dabei: Polizei hat am Wochenende viel zu tun

Magdeburg - Bei Verkehrskontrollen auf der A2 , A14 und A36 sowie in angrenzenden Landkreisen hat die Polizei am Wochenende gleich mehrere Verstöße festgestellt.

Durch die Kontrollen sind gleich mehrere alkoholisierte Autofahrer aufgeflogen. (Symbolbild) © Heiko Becker/dpa

Die Beamten des Autobahndienstes der Polizeiinspektion Magdeburg kontrollierten von Donnerstag bis Samstag zahlreiche Auto- und Lkw-Fahrer. Dabei ging es unter anderem um Alkohol, Drogen, fehlende Fahrerlaubnisse und einen offenen Haftbefehl.

Besonders auffällig waren laut Polizei mehrere Alkoholmessungen. So wurde am Freitagabend ein 36 Jahre alter Deutscher in Eichenbarleben (Landkreis Börde) mit 1,81 Promille am Steuer erwischt. Er musste seinen Führerschein noch vor Ort abgeben.

Am Samstagvormittag kontrollierten die Beamten auf der A14 einen 45-jährigen Lkw-Fahrer aus Polen. Er soll mit mehr als zwei Promille unterwegs gewesen sein.

Auch am frühen Sonntagmorgen zogen die Beamten einen alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr. Ein Zeuge meldete gegen 3.30 Uhr einen Wagen, der auf der A36 von der Straße abgekommen war. Am Auto trafen die Einsatzkräfte zwei stark alkoholisierte Personen an.

Der 36-jährige Fahrer pustete 1,94 Promille.