Nachdem er aufflog: Schwarzfahrer greift Polizisten mit verstärkten Handschuhen an

Halberstadt - Das alles nur, weil ein Fahrgast kein Ticket hatte: In Halberstadt ( Landkreis Harz ) wurde am Mittwoch ein Polizist von einem Schwarzfahrer angegriffen, nachdem dieser aufgeflogen war.

Ein Schwarzfahrer wurde von der Bundespolizei in Halberstadt aufgegriffen. Anschließend habe er einen der Beamten angreifen wollen. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Der 37-Jährige war gegen Mittag mit einem Regionalexpress von Magdeburg in Richtung Thale unterwegs. Kurz vor der Haltestelle Halberstadt wurde er von einem Bahnmitarbeiter kontrolliert, konnte jedoch kein gültiges Ticket vorweisen.

Bei der Einfahrt in Halberstadt standen deshalb bereits informierte Beamte parat, die den Mann in Empfang nehmen wollten.

Dieser habe nur widerwillig den Zug verlassen, teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mit.

Während seine Personalien festgestellt wurden, ging der Mann auf einen der Bundespolizisten los. Dabei habe er sogenannte schlagkraftverstärkende Quarzsandhandschuhe getragen.

Der Schwarzfahrer musste daraufhin gefesselt werden und wurde mit auf das Revier der Beamten genommen.

Ein durchgeführter Drogentest habe positiv auf Kokain reagiert, hieß es. Anschließend soll er einen Rettungsdienst und den Transport in ein Krankenhaus verlangt haben. Als die Sanitäter vor Ort waren, lehnte er sie jedoch wieder ab.