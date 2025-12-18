Großeinsatz: Mann auf Dach hält Polizei und Feuerwehr in Atem

Schmölln (Altenburger Land) - Am Mittwochabend kam es in der Lohsenstraße in Schmölln zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr . Auslöser war die Ankündigung eines 23-jährigen Mannes, sich das Leben nehmen zu wollen.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sicherten ein Mehrfamilienhaus in der Lohsenstraße während eines nächtlichen Großeinsatzes. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa

Der Mann hatte seine Wohnung über den Balkon verlassen und sich auf das Dach eines Mehrfamilienhauses begeben. Dort entfernte er mehrere Dachziegel sowie Dämmmaterial und verursachte dabei erhebliche Schäden am Gebäude.

Herabfallende Ziegel stellten eine konkrete Gefahr für die eingesetzten Kräfte dar. Zudem bedrohte der Mann die Einsatzkräfte verbal.



Da eine unmittelbare Eigen- und Fremdgefährdung bestand, wurden polizeiliche Spezialkräfte hinzugezogen. Gegen 22.24 Uhr konnte der 23-Jährige schließlich ohne Widerstand vom Dach geholt werden.

Mithilfe einer Drehleiter wurde er nach unten gebracht. Dabei erlitt er leichte Schnittverletzungen an den Händen.