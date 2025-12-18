Großeinsatz: Mann auf Dach hält Polizei und Feuerwehr in Atem
Schmölln (Altenburger Land) - Am Mittwochabend kam es in der Lohsenstraße in Schmölln zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Auslöser war die Ankündigung eines 23-jährigen Mannes, sich das Leben nehmen zu wollen.
Der Mann hatte seine Wohnung über den Balkon verlassen und sich auf das Dach eines Mehrfamilienhauses begeben. Dort entfernte er mehrere Dachziegel sowie Dämmmaterial und verursachte dabei erhebliche Schäden am Gebäude.
Herabfallende Ziegel stellten eine konkrete Gefahr für die eingesetzten Kräfte dar. Zudem bedrohte der Mann die Einsatzkräfte verbal.
Da eine unmittelbare Eigen- und Fremdgefährdung bestand, wurden polizeiliche Spezialkräfte hinzugezogen. Gegen 22.24 Uhr konnte der 23-Jährige schließlich ohne Widerstand vom Dach geholt werden.
Mithilfe einer Drehleiter wurde er nach unten gebracht. Dabei erlitt er leichte Schnittverletzungen an den Händen.
Nach medizinischer Versorgung wurde der Mann in einer spezialisierten medizinischen Einrichtung untergebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Einsatzkräfte sowie unbeteiligte Personen kamen nicht zu Schaden. Der Einsatz endete gegen 23.01 Uhr und wurde von zahlreichen Schaulustigen begleitet.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide. Da sich der Vorfall aber im öffentlichen Raum abgespielt hat, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa