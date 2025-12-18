Großeinsatz: Mann verschanzt sich in Wohnung und droht, diese anzuzünden

Overath - Großeinsatz der Polizei im beschaulichen Overath in Nordrhein-Westfalen ! Ein Mann und seine Frau verschanzten sich in ihrer Wohnung und drohten, diese anzuzünden.

Auch Spezialeinheiten wurden bei dem Einsatz in Overath angefordert. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Gegen 9 Uhr alarmierte eine Gerichtsvollzieherin die Beamten zu dem Mehrfamilienhaus in der Olper Straße im Stadtteil Untereschbach.

Demnach hatte ein 42-jähriger Wohnungsinhaber die Frau im Rahmen einer dienstlichen Tätigkeit bedroht.

Der Mann hatte die Gerichtsvollzieherin nicht in seine Wohnung gelassen und sich dann mit seiner Ehefrau verschanzt und unter anderem gedroht, die Wohnung in Brand zu setzen.

Aus diesem Grund forderten die eingetroffenen Polizisten Verstärkung an. Neben mehreren Streifenwagenbesatzungen kamen auch Spezialeinheiten hinzu, die für einen möglichen Zugriff angefordert wurden.

Dieser erfolgte dann auch einige Zeit später. In einem günstigen Moment konnte der 42-Jährige widerstandslos ergriffen und vorläufig festgenommen werden. Seine Frau wurde bei dem Zugriff leicht verletzt und musste kurzzeitig in einem Rettungswagen behandelt werden.