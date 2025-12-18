Crash mit Baum: Rettungshubschrauber im Einsatz

Wadelsdorf - Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Hornow und Wadelsdorf im brandenburgischen Spremberg wurde eine Pkw-Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Feuerwehr und Rettungshubschrauber sind im Einsatz. © Christoph Lohse / Blaulichtreport Lausitz

Am Donnerstagmorgen gegen 6.12 Uhr kam eine Fahrerin zwischen Hornow und Wadelsdorf mit ihrem Opel wegen witterungsbedingter Glätte auf der Fahrbahn nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden.

Danach übernahm der Rettungsdienst die medizinische Versorgung vor Ort. Die Fahrerin wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

