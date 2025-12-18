Crash mit Baum: Rettungshubschrauber im Einsatz
Wadelsdorf - Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Hornow und Wadelsdorf im brandenburgischen Spremberg wurde eine Pkw-Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.
Am Donnerstagmorgen gegen 6.12 Uhr kam eine Fahrerin zwischen Hornow und Wadelsdorf mit ihrem Opel wegen witterungsbedingter Glätte auf der Fahrbahn nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.
Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden.
Danach übernahm der Rettungsdienst die medizinische Versorgung vor Ort. Die Fahrerin wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.
Die Feuerwehr Spremberg war mit sechs Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften im Einsatz. Für die Dauer der Rettungs- und Ermittlungsarbeiten war die Ortsverbindung vollständig gesperrt. Inzwischen ist die Fahrbahn wieder freigegeben.
Titelfoto: Christoph Lohse / Blaulichtreport Lausitz