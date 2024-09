Nachts auf dem Friedhof: Mann mit Kettensäge sorgt für Chaos

Tucheim - In der Nacht zum heutigen Montag hat ein bisher unbekannter Mann den Friedhof in Tucheim ( Sachsen-Anhalt ) umgestaltet.

Vermutlich hat der Baum einen Grabstein beschädigt, als er umfiel. (Symbolbild) © linux87/123RF

Die Tat ereignete sich etwa 20 Minuten nach Mitternacht, wie die Polizeiinspektion Stendal mitteilte.

Der Mann rückte mit Kettensäge auf dem Friedhof in der Winkelstraße an und fing an, einen großen Baum abzusägen.

Als dieser fiel, krachte er auf ein Grab und beschädigte darauf vermutlich den Grabstein. Durch die Ausmaße des gefällten Baumes wird der ganze Schaden erst nach Beseitigung zu erkennen sein.

Gegen den Störenfried wird nun wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe ermittelt. Den Baum hätte er außerdem nur mit Sondergenehmigung fällen dürfen.