Nackter Mann versucht Frau zu vergewaltigen, Passant greift ein

Wenzenbach - Ein Passant hat einen nackten Mann in die Flucht geschlagen, der versucht haben soll, eine Frau zu vergewaltigen.

Zeugen hielten den Angreifer fest, bis die Polizei vor Ort war. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der 24-Jährige soll in einem psychischen Ausnahmezustand die Frau am Samstagmorgen auf einer Hundewiese in Wenzenbach (Landkreis Regensburg) angegriffen haben, teilte die Polizei mit.

Ein Mann sei der 47-Jährigen zu Hilfe gekommen, der Angreifer sei daraufhin geflohen. Zuvor soll der Verdächtige weitere Frauen auf der Hundewiese sexuell belästigt haben.

Wenig später soll der Mann ein paar Straßen weiter gewaltsam in ein Auto gelangt sein und die Fahrerin (52) aus dem Wagen gedrängt haben.

Zwei weitere Zeugen hätten den Mann festgehalten, bis Polizisten den Mann festnehmen konnten. Er wurde in eine Fachklinik gebracht. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Vergewaltigung.