Alkohol, Drogen und getunt: Polizei erwischt Fahrer bei Kontrollen

Auerbach/Klingenthal/Lengenfeld - Die Polizei hat seit Sonntagabend im Vogtland mehrere Verstöße im Straßenverkehr festgestellt, darunter auch Alkohol- und Drogenvergehen.

Die Polizei hat bei drei Verkehrskontrollen im Vogtland mehrere Vergehen festgestellt. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, erwischten Polizisten am späten Sonntagabend in Auerbach einen 16-jährigen Simson-Fahrer. Die Beamten kontrollierten den jungen Mann gegen 22.25 Uhr in der Klingenthaler Straße.

"Dabei stellte sich heraus, dass durch zahlreiche Umbauten die Betriebserlaubnis des Kleinkraftrads erloschen war", so eine Polizeisprecherin.

Der Jugendliche durfte nicht weiterfahren, erhielt aber einen Mängelschein.

Kurz nach Mitternacht stoppten Polizisten in der Poststraße in Lengenfeld einen Lexus-Fahrer (35). Der Mann besaß keine Fahrerlaubnis. Dafür fiel ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine aus.

Auch die Beifahrerin (33) des 35-Jährigen fiel bei den Beamten auf. Sie hatte ein Cliptütchen mit einer weißen kristallinen Substanz bei sich. Laut Polizei handelt es sich dabei vermutlich um Crystal Meth.

Die 33-Jährige muss sich nun wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.