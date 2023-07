Nächster Gewalt-Exzess in Görlitz: Polizei sucht Zeugen!

Görlitz - Nachdem es bereits am vergangenen Freitag zu blutigen Szenen vor einer Diskothek in Görlitz gekommen war, sorgt nun ein ähnlicher Vorfall vom Montag für Aufsehen.

Ein veröffentlichtes Video von der Schlägerei brachte der Polizei neue Hinweise. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizeidirektion Görlitz am Freitag mitteilte, kam es am Montagabend in der Berliner Straße zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten.

Die Einsatzkräfte konnten jedoch beim Eintreffen keine Personen mehr auffinden.

Ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video gab den Ermittlern schließlich neue Hinweise. Nun werden Zeugen gesucht.

Der kurze Videoausschnitt zeigt dabei, wie eine Person umringt von einer größeren Menschengruppe auf dem Boden liegt und von zwei Angreifern Tritte bekommt.

Die Polizei verweist darauf, dass diese Aufnahmen im Netz in einen "sehr einseitigen Kontext" gesetzt werden, da oftmals von einer "Araber-Gang" gesprochen und unbestätigter Weise ein Zusammenhang zur Gewalt im Rahmen einer Abi-Party im Club "L2" hergestellt wird.