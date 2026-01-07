Nächster irrer Gold-Coup: Täter tragen Tresor aus Einkaufszentrum

Sankt Augustin - Einbrecher haben aus einem Einkaufszentrum in Sankt Augustin einen kompletten Tresor gestohlen, in dem sich Schmuck und Gold befunden haben sollen.

Über die Höhe des Schadens machte die Polizei zunächst keine Angaben. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Der Gesamtschaden werde derzeit auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt, teilte die Polizei mit. Sie sucht noch nach den Tätern.

Die Unbekannten hebelten den Angaben zufolge zwischen Montagabend und Dienstag die Tür eines Nebeneinganges des Einkaufcenters auf, um in das Innere des Gebäudes zu gelangen.

Dort steuerten sie einen Verkaufsstand für Schmuck in der ersten Etage an und transportierten den Tresor, in dem sich nach Angaben des Eigentümers Schmuck und Gold befanden, ab.

Der Einbruch sei erst am nächsten Tag von Mitarbeitern des Einkaufscenters entdeckt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Einen Alarm in der Nacht habe es nicht gegeben.