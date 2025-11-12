Nächtliche Schüsse in Bischofsheim: Kripo fahndet nach flüchtigen Tätern

Bischofsheim - In der Nacht zum Mittwoch kam es im südhessischen Bischofsheim zu einem beunruhigenden Vorfall: Unbekannte gaben mehrere Schüsse auf die Glastür eines Firmengebäudes ab. Jetzt ermittelt die Kripo.

Die Kriminalpolizei sucht nach Schüssen auf ein Firmengebäude in Bischofsheim (Landkreis Groß-Gerau) nach einem oder mehreren flüchtigen Tätern. (Symbolfotos) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Wie die Polizei berichtet, fielen die Schüsse gegen 1.20 Uhr in der Straße "Neben dem Mühlweg".

Einsatzkräfte der Kriminalpolizei sicherten am Tatort mehrere Projektile.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Personen wurden bei dem mysteriösen Vorfall glücklicherweise nicht verletzt.

Die Hintergründe der Schüsse sind derzeit noch völlig unklar. Ob es sich um einen gezielten Angriff oder um Vandalismus handelt, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Nun bittet die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) mögliche Zeugen um Hinweise.