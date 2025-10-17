Nächtliche Unfall-Tragödie: Teenie stirbt vor den Augen seiner Freunde

Taunusstein-Hahn - Tragisches Unglück! Ein nächtlicher Ausflug von drei jungen Menschen endete in Taunusstein-Hahn mit einem tödlichen Autounfall . Ein 17-Jähriger verlor dabei sein Leben, zwei weitere wurden schwer verletzt. Was genau in dieser Nacht geschah, beschäftigt nun die Ermittler.

Im südhessischen Taunusstein-Hahn ereignete sich in der Nacht zu Freitag ein tödlicher Verkehrsunfall, in den drei jungen Menschen involviert waren. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei berichtet, war ein 19-jähriger Fahrer aus Bad Schwalbach in der Nacht auf Freitag gegen 1.36 Uhr mit einem Opel Corsa auf der Aarstraße aus Richtung Wehen in Fahrtrichtung Wiesbadener Straße unterwegs.

Kurz nach der Rembrandtstraße verlor der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Opel kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr das Schild einer dort ansässigen Firma und hob infolgedessen ab.

In rund einem Meter Höhe touchierte das Auto einen Baum und prallte anschließend in den Metallzaun des Firmengeländes.

Der 19-jährige Fahrer, ein 17-jähriger Beifahrer aus Bad Schwalbach und eine 17-jährige Mitfahrerin aus Aarbergen wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie schwer verletzt befreien. Für den 17-jährigen Beifahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät: Er verstarb noch an der Unfallstelle.