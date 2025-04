17.04.2025 16:14 Einbrecher in Schule zugange? Nächtlicher Polizeieinsatz endet anders als erwartet

Die Polizei rückte am Mittwochabend zu einer Schule in Naumburg an.

Von Annika Rank

Naumburg (Saale) - Die Polizei rückte am Mittwochabend zu einer Schule in Naumburg an. Am Mittwochabend gab es an einer Naumburger Schule einen Polizeieinsatz. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Wie Polizeisprecher Marcus Hillner mitteilte, hatte ein Passant Licht im Schulgebäude bemerkt. Aufgrund der momentanen Ferien war er von einem Einbruch ausgegangen und hatte sofort die Polizei alarmiert.

Nachdem die angerückten Beamten keinerlei Einbruchsspuren vorgefunden hatten, riefen sie eine verantwortliche Lehrkraft zum Ort des Geschehens. Gemeinsam verschafften sie sich schließlich Zutritt zu dem Gebäude und begannen, die Flure und Räumlichkeiten zu überprüfen - mit einem überraschenden Ergebnis. Und zwar stellte sich heraus, dass niemand in die Schule eingedrungen war. Stattdessen war vor den Ferien wohl einfach vergessen worden, eine Raumbeleuchtung auszuschalten. So war die Polizei grundlos angerückt.



