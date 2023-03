Polizei stoppt Messie-Auto: Nur durch ein Guckloch konnten sie hineinschauen

Neubrandenburg - Polizisten sind auf ein mit Müll gefülltes Auto in der Neubrandenburger Innenstadt gestoßen. Der 68-jährige VW-Fahrer konnte kaum noch durch den Unrat auf die Straße sehen.

Das Messie-Auto musste zunächst ausgeräumt werden, bevor der 68-jährige Neubrandenburger seine Fahrt fortsetzen durfte. © Polizei

Nach erstem Bericht des Nordkuriers stoppten Polizisten einen 68–jährigen Autofahrer in Neubrandenburg mit einem mit Müll und Unrat vollgepackten Fahrzeug.



Der VW-Caddy-Fahrer hatte nur noch ein Guckloch von einem Drittel der Sichtfläche frei. Weil der Mann laut Polizei durch den Müll sogar stark in der Sicht beeinträchtigt schien, haben Beamte den Mann am Dienstag in der Stargarder Straße angehalten und kontrolliert.

Dabei stellten die Beamten fest, dass der gesamte Laderaum des VW Caddy voll mit Leergut und Müll war. Der Fahrerbereich sei voll mit Zigarettenkippen, Zetteln, Verpackungsmaterialien und Pfandflaschen gewesen, hieß es von der Polizei.

Dadurch seien eine sichere Lenkung und Bedienung des Fahrzeugs stark eingeschränkt gewesen.