Nicht dazugelernt: Mann zweimal hintereinander betrunken am Steuer erwischt

Traunstein - Ein 62-Jähriger ist in Oberbayern zweimal kurz hintereinander von der Polizei betrunken am Steuer erwischt worden.

Die Polizei sicherte den Führerschein des Mannes, doch das hielt ihn nicht vom Fahren ab. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Der Mann war zunächst mit dem Auto in einen Vorgarten in Traunstein gefahren, wie die Polizei mitteilte. Nachdem sein beschädigter Wagen abgeschleppt und sein Führerschein beschlagnahmt worden war, habe er sich wenig später ans Steuer seines Zweitwagens gesetzt.

Den Angaben nach hatte ein Mann am Freitagabend gegen 21 Uhr gemeldet, dass jemand mit dem Auto durch seinen Vorgarten gefahren und dann geflüchtet war. Dabei sei das Kennzeichen abgefallen.

Als die Polizei den Unfall aufnahm, sei der 62-jährige Autofahrer zu Fuß zurückgekehrt. Sein Wagen war demnach nach dem Unfall beschädigt liegen geblieben. Nachdem ein Atemalkoholtest laut Polizei einen Wert von über 1,1 Promille ergab, musste der Mann seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Sein Auto wurde abgeschleppt.

Rund zwei Stunden später teilte der Mitarbeiter des Abschleppunternehmens mit, dass der 62-Jährige mit einem Zweitwagen am Verwahrhof aufgetaucht sei.