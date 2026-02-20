Polizei stoppt Drogenfahrt von 90-Jährigem in Zwickau

Zwickau - Er machte offenbar die Nacht zum Tag: Ein 90-jähriger Mann wurde aufgrund seiner auffälligen Fahrweise am Freitag in den frühen Morgenstunden in Zwickau von der Polizei gestoppt.

Die Polizei stoppte den 90-Jährigen, bevor etwas Schlimmes passieren konnte. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fiel der 90-Jährige mit seinem Suzuki einer 21-jährigen VW-Fahrerin an der Kreuzung Talstraße/Scheffelstraße auf.

Dort fuhr er offenbar entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen von der Talstraße auf die Scheffelstraße.

Die 21-Jährige stand zu dem Zeitpunkt verkehrsbedingt an der Scheffelstraße und konnte nur durch das Fahren über die Haltelinie einen Zusammenstoß mit dem Suzuki verhindern.

Während seiner Weiterfahrt fuhr der Suzuki-Fahrer offenbar mehrfach gegen den Bordstein und geriet in den Gegenverkehr.

Im Bereich der Äußeren Dresdner Straße entdeckten die eingesetzten Polizisten den gemeldeten Fahrer und unterzogen ihn einer Kontrolle.

Bei einem vor Ort durchgeführten Drogenvortest reagierte der 90-jährige Deutsche positiv auf Opiate. Es folgte die Blutabnahme.