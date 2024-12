29.12.2024 15:16 Nicht der erste Vorfall: Explosion in Solingen erschüttert Anwohner!

In der Wuppertaler Straße in Solingen ist in der Nacht zu Sonntag ein Zigarettenautomat explodiert. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Von Jonas Reihl

Solingen - Eine Explosion in der Nacht auf Sonntag hat eine Straße in einem Solingener Stadtbezirk erschüttert. Mit der berüchtigten Mocro-Mafia, die seit Monaten ihr Unwesen in NRW treibt, hatte das allerdings nichts zu tun. Die Täter entwendeten Bargeld und Zigaretten aus dem zerstörten Automaten. © Gianni Gattus Ziel der Explosion war nämlich kein Wohnhaus, sondern ein Zigarettenautomat. Das berichtet die Polizei am Sonntag. Demnach hätten Anwohnerinnen und Anwohner der Wuppertaler Straße in Gräfrath um 2.43 Uhr einen lauten Knall vernommen und das gemeldet. Vor Ort fanden die Beamten dann den aufgesprengten Automaten vor. Polizeimeldungen Diebe brechen mit Gewalt in Kirchen ein: Opferstöcke und Tresor weg Den Tätern sei es gelungen, Zigaretten und Bargeld zu entwenden, heißt es weiter. Sie konnten unerkannt flüchten und auch eine Fahndung blieb bislang erfolglos. Der Vorfall ist bereits der dritte dieser Art in Solingen innerhalb kurzer Zeit. Dementsprechend prüft die Polizei aktuell, ob es einen Zusammenhang zwischen den Sprengungen geben könnte.

Titelfoto: Gianni Gattus