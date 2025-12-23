Nicht zu fassen: Mann steckt Kindern Böller in die Jackentasche - 12-Jähriger in Klinik

Wegberg ( Nordrhein-Westfalen ) - Ein Unbekannter soll zwei Kindern in Wegberg (Kreis Heinsberg) angezündete Böller in die Jackentasche gesteckt und so eines von ihnen verletzt haben.

Im Kreis Heinsberg soll ein Unbekannter zwei Kindern angezündete Böller in die Jackentasche gesteckt haben. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Er habe sich einem 12-Jährigen nach dessen Angaben am frühen Montagnachmittag von hinten genähert und ihm und seinem 13-jährigen Begleiter jeweils einen Knallkörper in die Tasche gesteckt, teilte die Polizei des Kreises Heinsberg mit.

Im Gegensatz zu seinem Freund gelang es dem Zwölfjährigen demnach nicht, den Böller noch aus seiner Jackentasche zu holen, bevor dieser explodierte.

Er sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt worden, sagte eine Sprecherin der Heinsberger Polizei.