Streit um Fahrpreis: 16-Jähriger schlägt auf Taxifahrer ein

Augsburg - Ein 16-Jähriger hat am frühen Sonntagabend im schwäbischen Augsburg auf einen Taxifahrer eingeschlagen und ist danach geflohen. Allerdings war die Aktion für ihn nicht erfolgreich.

Der Taxifahrer wurde nach der Attacke im Krankenhaus behandelt. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Grund für den Streit gegen 3 Uhr seien Unstimmigkeiten über den Fahrpreis gewesen, teilte die Polizei mit.

Der Taxifahrer wurde im Gesicht und an der Schulter verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Nach den Schlägen im Stadtteil Kriegshaber floh der Tatverdächtige ohne zu zahlen.

Die Polizei konnte den Jugendlichen noch in der Nähe finden und vorläufig festnehmen.

Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von über einem Promille.