Noch mehr Bombendrohungen an Schulen in Sachsen-Anhalt!

Mysteriöse Droh-Mails legten den Schulbetrieb in Aschersleben und Genthin lahm. Dabei mussten auch Wohnhäuser evakuiert werden.

Aschersleben/Genthin - In Sachsen-Anhalt war die Polizei am Donnerstag erneut an Schulen im Einsatz.

Die Kriminalpolizei versucht nun herauszufinden, was es mit den Droh-Mails auf sich hat. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa In Aschersleben (Salzlandkreis) und in Genthin (Landkreis Jerichower Land) hat es Bombendrohungen an Schulen gegeben. In Aschersleben gingen an zwei Schulen Drohungen per E-Mail ein, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Man habe Maßnahmen durchgeführt, inzwischen laufe der Betrieb aber wieder.

In Genthin war die Polizei mit einem Sprengstoffspürhund im Einsatz. Die Grundschule und auch angrenzende Kindertageseinrichtungen sowie Wohnhäuser wurden geräumt. Hinweise wurden keine gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt zu dem Schreiben. "Ob es eine Verbindung zu den Schreiben gibt, die in anderen Schulen des Landes in den letzten Tagen eingingen, wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft", hieß es.