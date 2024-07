24.07.2024 17:23 777 Notlandung! Kind erleidet schwere Verbrennungen im Flugzeug

Ein Flugzeug musste in Memmingen zwischenlanden, weil sich ein Junge an Bord an heißem Tee gefährlich verbrannt hatte.

Von Friederike Hauer

Memmingen - Weil sich ein Junge mit heißem Tee verbrannt hatte, musste ein Flieger auf dem Weg nach Italien in Memmingen zwischenladen. Ein Flieger aus London musste in Memmingen unvorhergesehen landen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Wie die Polizei mitteilte, legte das Flugzeug aus London am Dienstag am Allgäuer Airport einen außerplanmäßigen Halt ein. Den Angaben zufolge hatte sich ein neunjähriger Junge mit heißem Tee überschüttet. "Der Notarzt stellte Verbrennungen dritten Grades fest", so die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass der Junge sich aus Unachtsamkeit selbst verbrüht hatte - und nicht das Personal Schuld am tragischen Zwischenfall trug. Der junge Passagier aus Großbritannien sei nach der Landung umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht worden.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa