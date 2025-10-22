NRW-Zollfahnder machen dicken Fang: Knapp 21 Millionen Zigaretten sichergestellt

Dortmund/Essen - Den NRW -Zollfahndern ist ein großer Schlag gegen den illegalen Zigarettenhandel gelungen: Knapp 21 Millionen Glimmstängel, mehr als 14.000 Dosen Snus, 30.000 Euro Bargeld und Luxusuhren konnten im Rahmen mehrerer Durchsuchungen sichergestellt werden. Eine Person wurde festgenommen.

Im Hauptlager der Gruppe in Sprockhövel konnten die Ermittler schätzungsweise über 17,7 Millionen illegale Zigaretten sicherstellen. © ZFA Essen

Zuvor war eine armenisch-deutsche Tätergruppe ins Visier der Fahnder geraten, die die Glimmstängel aus Lagern in Sprockhövel, Dortmund und Hemer im gesamten Ruhrgebiet und auch darüber hinaus verkaufte.

Als die Ermittler schließlich am vergangenen Donnerstag (16. Oktober) die Anlieferung von 28 Paletten mit mutmaßlich 11,2 Millionen unversteuerter Zigaretten an das Hauptlager in Sprockhövel beobachten konnten, schlugen sie zu.

In der Halle fanden sie insgesamt 88.650 Stangen Zigaretten. Zudem wurden im Lager in Hemer weitere 400.000 Zigaretten sichergestellt.

Darüber hinaus konnte der 41-jährige Hauptverdächtige im Rahmen der Maßnahmen bei der Übergabe unversteuerter Glimmstängel in Dortmund auf frischer Tat festgenommen werden. Im Lager fanden die Fahnder zudem etwa zwei Millionen Zigaretten und große Mengen von Snus.