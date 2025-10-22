Kurioses Diebesgut: Mann stiehlt Labubus im Wert von mehreren Tausend Euro

Victoria (Australien) - Gegen einen Australier (40) wurde am Dienstag Anklage erhoben, nachdem die Polizei in Melbourne (Bundesstaat Victoria ), mehrere Labubu-Figuren auf seinem Grundstück sichergestellt hatte. Der Mann ergaunerte 43 Puppen im Wert von 9000 AUD (rund 5000 Euro).

Einige Medienkritiker vergleichen den Labubu-Hype mit dem einstigen Erfolg von den Plüschtieren "Monchhichis" (Symbolfoto) © Joel Carrett/AAP/dpa

Die Behörden durchsuchten das Haus des 40-Jährigen und stießen dabei auf eine beachtliche Menge wertvoller Plüsch-Figuren. Unter dem Diebesgut befanden sich mehrere limitierte Ausgaben.

Der Labubu-Langfinger hatte die Sammelstücke bereits vor drei Monaten gestohlen. Insgesamt soll der Australier vier Raubüberfälle begangen haben, teilte die Polizei von Victoria mit.

Daraufhin wurde der Mann wegen zweifachem Diebstahls und vierfachem Einbruchs angeklagt.

Das Gericht verurteilte den Labubu-Liebhaber zu sieben Monaten auf Bewährung. Er kam auf Kaution frei und muss im Mai nächsten Jahres erneut vor dem Amtsgericht in Melbourne erscheinen.

