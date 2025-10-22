Beamte mussten auf ihn schießen: Mann soll nach Messerangriff auf Polizisten in Psychiatrie

Landshut - Nach dem Messerangriff auf Polizisten in Landshut soll der Angreifer in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden.

Weil sie mit einem Messer attackiert wurden, mussten Polizeibeamte auf einen 30-Jährigen schießen. © Arne Dedert/dpa

Ein entsprechender Unterbringungsbefehl wegen versuchten Totschlags sei gegen den 30-Jährigen erlassen worden, teilte die Polizei mit.

Bis der Mann tatsächlich in eine Fachklinik gebracht werden kann, dauert es möglicherweise aber noch etwas.

Laut Polizei muss der 30-Jährige, der bei dem Angriff durch einen Schuss aus einer Dienstwaffe schwer am Oberkörper verletzt wurde, noch weiter im Krankenhaus behandelt werden.

Eine Verlegung sei "erst in den kommenden Tagen" möglich. In Lebensgefahr sei der Mann nicht mehr, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Hintergründe des Vorfalls blieben weiter unklar, Staatsanwaltschaft und Kripo ermittelten weiter zum Motiv des 30-Jährigen sowie zum genauen Ablauf der Tat.