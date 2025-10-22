Beamte mussten auf ihn schießen: Mann soll nach Messerangriff auf Polizisten in Psychiatrie

Ein Mann mit einem Messer greift Polizisten an. Ein Schuss fällt, drei Beamten werden bei dem Einsatz verletzt. Wie es jetzt mit dem Angreifer weitergeht.

Von Frederick Mersi

Landshut - Nach dem Messerangriff auf Polizisten in Landshut soll der Angreifer in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden.

Weil sie mit einem Messer attackiert wurden, mussten Polizeibeamte auf einen 30-Jährigen schießen.
Weil sie mit einem Messer attackiert wurden, mussten Polizeibeamte auf einen 30-Jährigen schießen.  © Arne Dedert/dpa

Ein entsprechender Unterbringungsbefehl wegen versuchten Totschlags sei gegen den 30-Jährigen erlassen worden, teilte die Polizei mit.

Bis der Mann tatsächlich in eine Fachklinik gebracht werden kann, dauert es möglicherweise aber noch etwas.

Laut Polizei muss der 30-Jährige, der bei dem Angriff durch einen Schuss aus einer Dienstwaffe schwer am Oberkörper verletzt wurde, noch weiter im Krankenhaus behandelt werden.

Eine Verlegung sei "erst in den kommenden Tagen" möglich. In Lebensgefahr sei der Mann nicht mehr, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Hintergründe des Vorfalls blieben weiter unklar, Staatsanwaltschaft und Kripo ermittelten weiter zum Motiv des 30-Jährigen sowie zum genauen Ablauf der Tat.

Ermittlungen zu den Hintergründen laufen

Nach ersten Erkenntnissen hatte die Mutter des Mannes mit deutscher und afghanischer Staatsbürgerschaft die Polizei am Montag zu ihrer Wohnung gerufen, weil ihr Sohn sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinde und sich aggressiv verhalte.

Die Beamten seien an der Wohnung auf den Mann getroffen. Daraufhin habe dieser die Polizisten mit dem Messer angegriffen. Deshalb sei es zum "Schusswaffengebrauch" gekommen.

Bei dem Einsatz waren zwei Polizisten und eine Polizistin verletzt worden, sie wurden zwischenzeitlich wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

