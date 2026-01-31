Opfer muss ins Krankenhaus: 20-Jähriger beraubt Mann und schlägt zwei Frauen

Reichenbach/Vogtland - Ein junger Mann (20) hat am Freitag in Reichenbach/ Vogtland einen Raub begangen und insgesamt drei Personen verletzt.

Ein Pole hat in Reichenbach/Vogtland insgesamt drei Personen geschlagen, eine Frau (50) musste ins Krankenhaus. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Der 20-Jährige war gegen 8.42 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße unterwegs. Plötzlich stoppte er seine Fahrt und schlug unvermittelt auf einen Mann (56) ein. Danach klaute er seinem Opfer noch Tabakwaren und flüchtete schließlich mit seinem Fahrrad.

Wenig später fiel der junge Mann, laut Polizei ein Pole, den Mitarbeitern eines nahe gelegenen Kaufhauses am Markt auf. Dort hat der 20-Jährige bereits Hausverbot.

"Nach deren Aufforderung, das Gelände zu verlassen, schlug er der 34-Jährigen und 50-Jährigen ins Gesicht", teilte die Polizei am Samstag mit. Die 50 Jahre alte Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie zur Behandlung ins Krankenhaus musste.

Der 20-Jährige wurde festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam er aber wieder auf freiem Fuß. Er muss sich nun wegen verschiedener Straftaten verantworten.