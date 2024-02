Nach Axt-Angriff auf Ex-Frau: Polizei nimmt geflüchteten Tatverdächtigen fest

Ober-Ramstadt - Der 46 Jahre alte Mann, der am vergangenen Mittwoch in Ober-Ramstadt bei Darmstadt seine ebenfalls 46-jährige Ex-Frau mit einer Axt schwer verletzt haben soll, konnte mittlerweile festgenommen werden.

Der 46-jährige Tatverdächtige war nach Bosnien geflohen. Dort konnte er nun festgenommen werden. (Symbolbild) © 123rf/Monica Gruszewicz

Das berichtete eine Sprecherin der Polizei. Demnach wurde der Tatverdächtige am heutigen Freitag in Bosnien von der dortigen Polizeibehörde aufgespürt und dann auch festgenommen. Nun soll seine Auslieferung nach Deutschland in die Wege geleitet werden.

Der 46-Jährige soll am frühen Mittwochnachmittag in einem Anwesen in der Schafgrabengasse in Ober-Ramstadt mit der Axt auf seine Ex-Frau losgegangen sein und der 46-Jährigen dabei schwere Verletzungen zugefügt haben.

Als die alarmierte Polizei eintraf, war der Mann bereits mit einem Auto vom Tatort geflohen. Sofort wurde die Fahndung nach ihm eingeleitet, die jetzt also mit der Festnahme endete.

Wie die Polizeisprecherin weiter sagte, werde die Frau noch in einem Krankenhaus behandelt.