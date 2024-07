16.07.2024 11:57 Junger Mann zeigt Zivilcourage und wird ins Gesicht getreten

In der Rathenaustraße in Offenbach am Main wurde am Montag ein junger Mann angegriffen und ins Gesicht getreten, weil er zuvor Zivilcourage gezeigt hatte.

Von Florian Gürtler

Offenbach am Main - Ein 23-Jähriger wurde von einem Wüterich ins Gesicht getreten - zuvor war der junge Mann eingeschritten, als der Täter Passanten anpöbelte. Die Polizei im südosthessischen Offenbach am Main fahndet nach dem Unbekannten. Nach einer Attacke in der Rathenaustraße in Offenbach am Main fahndet die Polizei nach einem Mann mit kurzen, schwarzen Haaren. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Arnulf Stoffel/dpa Der Angriff ereignete sich bereits am gestrigen Montagmorgen gegen 9.35 Uhr in der Offenbacher Rathenaustraße, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am heutigen Dienstagvormittag mitteilte. Demnach beschimpfte der spätere Schläger vorbeigehende Personen. Ein 23 Jahre alter Mann bekam dies mit, zeigte Courage und griff ein. Der Pöbler begann daraufhin, den 23-Jährigen zu beschimpfen, dann eskalierte die Situation: Der Unbekannte griff an und trat dem jungen Mann ins Gesicht, er wurde zum Glück nur leicht verletzt. Polizeimeldungen Asylheim nach Schussgeräuschen von Spezialkräften umstellt: mehrere Festnahmen! "Als ein Zeuge dem Geschädigten zu Hilfe eilte, flüchtete der Angreifer", fügte ein Sprecher hinzu. Der Täter entfernte sich in Richtung Kaiserstraße. Die Polizei fahndet nach dem unbekannten Schläger. Zu ihm liegt diese Beschreibung vor:

etwa 1,90 Meter groß

von schlanker Statur

kurze, schwarze Haare

Brille Er war mit einem weißen Hemd bekleidet. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei. Wer dabei helfen kann, den Täter zu identifizieren, soll sich bitte unter der Telefonnummer 06980985100 bei der Offenbacher Polizei melden. "Gleichzeitig sollen sich auch diejenigen melden, die vorher von ihm angepöbelt wurden", fügte der Sprecher zum Abschluss hinzu.

Titelfoto: Montage: Henning Kaiser/dpa, Arnulf Stoffel/dpa