Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss: Polizei stoppt Autofahrer
Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) - In Wutha-Farnroda kontrollierte die Polizei am Donnerstagnachmittag einen 44-jährigen Opel-Fahrer in der Hörseltalstraße. Statt einer Fahrerlaubnis konnte der Mann allerdings nur einen positiven Drogentest liefern.
Wie sich im Verlauf der Kontrolle am Donnerstag in der Hörseltalstraße herausstellte, verfügte der Mann über keine gültige Fahrerlaubnis.
Zudem schlug ein Drogenvortest des 44-Jährigen positiv auf Amphetamin und Methamphetamin an.
Die Beamten untersagten daraufhin die Weiterfahrt und brachten den Fahrer zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Gegen den 44-Jährigen wurde nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa