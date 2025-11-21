Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss: Polizei stoppt Autofahrer

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) - In Wutha-Farnroda kontrollierte die Polizei am Donnerstagnachmittag einen 44-jährigen Opel-Fahrer in der Hörseltalstraße. Statt einer Fahrerlaubnis konnte der Mann allerdings nur einen positiven Drogentest liefern.

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss war ein Mann am Donnerstag im Wutha-Farnroda unterwegs. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie sich im Verlauf der Kontrolle am Donnerstag in der Hörseltalstraße herausstellte, verfügte der Mann über keine gültige Fahrerlaubnis.

Zudem schlug ein Drogenvortest des 44-Jährigen positiv auf Amphetamin und Methamphetamin an.