Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss: Polizei stoppt Autofahrer

In Wutha-Farnroda kontrollierte die Polizei am Donnerstagnachmittag einen 44-jährigen Opel-Fahrer in der Hörseltalstraße.

Von Marie Pohland

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) - In Wutha-Farnroda kontrollierte die Polizei am Donnerstagnachmittag einen 44-jährigen Opel-Fahrer in der Hörseltalstraße. Statt einer Fahrerlaubnis konnte der Mann allerdings nur einen positiven Drogentest liefern.

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss war ein Mann am Donnerstag im Wutha-Farnroda unterwegs. (Symbolbild)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie sich im Verlauf der Kontrolle am Donnerstag in der Hörseltalstraße herausstellte, verfügte der Mann über keine gültige Fahrerlaubnis.

Zudem schlug ein Drogenvortest des 44-Jährigen positiv auf Amphetamin und Methamphetamin an.

Die Beamten untersagten daraufhin die Weiterfahrt und brachten den Fahrer zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Gegen den 44-Jährigen wurde nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

