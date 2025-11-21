Amokalarm an Schule: Polizei gibt Entwarnung

Mainz - Am Willigis-Gymnasium in Mainz wurde am Freitagmorgen Amokalarm ausgelöst. Mittlerweile hat die Polizei allerdings Entwarnung gegeben.

Kurz vor Schulbeginn wurde am Freitag am Mainzer Willigis-Gymnasium ein Amokalarm ausgelöst. © Hannes P Albert/dpa

"Einsatzkräfte der Polizei haben das komplette Schulgebäude abgesucht und gesichert", schrieb die Polizei.

"Es gibt aktuell keine Hinweise, dass eine Gefahr bestanden hat." Auch vor Ort sprach die Polizei von Entwarnung.

Alle Schüler und Lehrkräfte werden den Angaben zufolge an Anlaufstellen betreut und sollen nach einer Ansprache in die Klassen zurückkehren.

Die Polizei war zuvor mit starken Kräften vor Ort und durchsuchte Gelände und Gebäude des Willigis-Gymnasiums, das sich in der Mainzer Innenstadt befindet.

Der Alarm sei gegen 7.40 Uhr ausgelöst worden.