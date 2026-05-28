Ohne Führerschein und unter Drogen: Mann rast der Polizei davon

Pressig - Ein 27-Jähriger ist auf der Flucht vor der Polizei ohne Führerschein, dafür unter Drogeneinfluss , mit weit über 100 km/h durch geschlossene Ortschaften im Landkreis Kronach gerast.

Statt bei der Polizeikontrolle anzuhalten, gab ein Mann Gas. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Der Mann sollte am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 85 im Pressiger Gemeindeteil Förtschendorf einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden, wie die Polizeistation Ludwigsstadt mitteilte. Statt anzuhalten, drückte er jedoch das Gaspedal durch.

"Wie rücksichtslos der 27-Jährige agierte, zeigte sich bei der Durchfahrt von Rothenkirchen", schilderte ein Polizeisprecher. Dort sei er von einem mobilen Blitzer der Verkehrspolizei innerhalb der Ortschaft mit 127 Kilometern pro Stunde gemessen worden – erlaubt seien dort 50 km/h. Ähnlich flott sei er anschließend auch durch Pressig gerast.

Dort ließ der Mann den Wagen samt seiner Lebensgefährtin auf dem Beifahrersitz auf einem Supermarktparkplatz stehen und flüchtete zu Fuß weiter, konnte aber schnell von den Polizisten eingeholt werden.

Im Anschluss stellte sich heraus, dass der 27-Jährige keinen Führerschein besitzt und kurz zuvor Cannabis konsumiert hatte.