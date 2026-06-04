Ohne Führerschein unterwegs: Honda-Fahrer flüchtet von A72-Raststätte

Oelsnitz/Vogtland - Ohne Führerschein und offenbar mit Drogen im Gepäck war ein Honda-Fahrer (20) am Mittwochabend auf der A72 unterwegs. Pech, dass die Polizei den Mann einer spontanen Kontrolle unterziehen wollte. Der junge Mann flüchtete, konnte aber wenig später geschnappt werden. Nun hat er mehrere Anzeigen am Hals.

Ein Honda-Fahrer (20) sollte am Mittwochabend von der Polizei an der A72 kontrolliert werden. Doch die "Bitte folgen"-Anzeige ignorierte er. (Symbolfoto) © Fredrik von Erichsen/dpa

Die Polizei war am Mittwochabend gemeinsam mit der Bundes- und Landespolizei auf der A72 in Richtung Dresden unterwegs. In Oelsnitz (Vogtland) fiel den Beamten ein Honda auf - sie beschlossen, den Fahrer zu kontrollieren.



Am Polizeiwagen blitzte die "Bitte folgen"-Anzeige auf, der 20-Jährige wurde auf eine Raststätte geleitet.



Verrückt! Der Honda-Fahrer flüchtete über eine Nebenstraße von der Raststätte in eine Sackgasse. Dort stieß er mit seinem Wagen gegen einen großen Stein. Sachschaden: 3000 Euro.

Doch die Flucht ging weiter. "Er versuchte noch, zu Fuß übers Feld zu flüchten, die Polizisten konnten ihn jedoch stellen", heißt es.